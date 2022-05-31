У Полтаві будуть чутні вибухи і постріли: в чому причина
Фото: у Полтаві сьогодні пройдуть навчання ЗСУ (Getty Images)
У вівторок, 31 травня, в Полтаві можуть звучати звуки вибухів і пострілів. Жителів попереджають про військові навчання і закликають зберігати спокій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.
"Сьогодні, 31 травня, - навчання в Полтаві. Якщо ви почуєте звуки пострілів або вибухів, зберігайте спокій", - написав він.
Нагадаємо, вночі 30 травня в Сумському та Охтирському районах Сумської області було чутно кілька гучних вибухів.
Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли населені пункти Сумської області снарядами, начиненими флешетами.
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