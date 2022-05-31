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У Полтаві будуть чутні вибухи і постріли: в чому причина

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Полтава, Вівторок 31 травня 2022 10:58
У Полтаві будуть чутні вибухи і постріли: в чому причина Фото: у Полтаві сьогодні пройдуть навчання ЗСУ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 31 травня, в Полтаві можуть звучати звуки вибухів і пострілів. Жителів попереджають про військові навчання і закликають зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

"Сьогодні, 31 травня, - навчання в Полтаві. Якщо ви почуєте звуки пострілів або вибухів, зберігайте спокій", - написав він.

Нагадаємо, вночі 30 травня в Сумському та Охтирському районах Сумської області було чутно кілька гучних вибухів.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли населені пункти Сумської області снарядами, начиненими флешетами.

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Полтава Вибух Військові навчання
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