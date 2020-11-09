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В Полтаве аннулировали 1,5 тысячи ПЦР-тестов на COVID-19

Автор: Роман Тверденко

В Полтаве аннулировали результаты ПЦР-тестирования для 1,5 тысяч пациентов. Местные власти пока не знают, как выходить из ситуации.

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Об этом заявила руководитель департамента здравоохранения Полтавского горсовета Виктория Лоза.

Она отметила, что ПЦР-тесты вернула в Полтаву киевская лаборатория, с которой было начато сотрудничество. Там сказали, что в тестах не обнаружена рибонуклеиновая кислота (РНК). Из-за этого также дольше остаются заняты койко-места для больных COVID в больницах.

"Не говорю уже о себестоимости пробирок та до сих пор не понимаю, как мы будем это исправлять. Люди не получат свои результаты", - отметила Лоза.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил миллиард гривен на закупку тестов на антитела к коронавирусу. На эти средства планируется закупить 300 миллионов таких тестов.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов назвал стоимость одного ПЦР-теста на коронавирус, который делают за счет средств государственного бюджета.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль объяснял, можно ли провести в Украине массовое тестирование на коронавирус. Он также добавил, что правительство заказало 2 млн экспресс-тестов на антиген, для выявления коронавируса.

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