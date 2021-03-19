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Полтава в полночь усиливает карантин: список ограничений

Новина українською → Полтавская область, Пятница 19 марта 2021 22:35
Полтава в полночь усиливает карантин: список ограничений Фото: люди в медицинских масках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила ужесточить карантин в Полтаве. Новые ограничения вступят в силу в полночь 20 марта и будут действовать до 3 апреля.

Об этом сообщила областная Госпотребслужба.

С субботы на территории Полтавской территориальной общины будет запрещено:

  • посещение учебных заведений, кроме студентов 6 курса и интернов, воспитанников детсадов, учащихся начальных классов, специальных школ, учебно-реабилитационных центров;
  • прием посетителей в учреждениях культуры и проведение культурных массовых мероприятий, и проведение массовых религиозных собраний;
  • работу торгово-развлекательных центров в части деятельности развлекательных заведений;
  • работу развлекательных учреждений (дискотеки, ночные клубы и т.д.).

"Такие вынужденные ограничительные меры внедряют в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации на территории Полтавской территориальной общины и с целью принятия необходимых дополнительных мер для предотвращения угрозы", - пояснили в службе.

Напомним, в полночь субботы карантин будет ужесточен в Киеве. РБК-Украина перечислило все ограничения, которые будут действовать в столице с 20 марта.

А в воскресенье, 21 марта, усиленный карантин введут на территории Киевской области.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Киеве и Полтаве протестовали против ужесточения карантина.

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