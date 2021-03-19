Полтава опівночі посилює карантин: список обмежень

Регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила посилити карантин у Полтаві . Нові обмеження набудуть чинності опівночі 20 березня та діятимуть до 3 квітня.

Про це повідомила обласна Держспоживслужба .

"Такі вимушені обмежувальні заходи впроваджують у зв’язку з різким погіршенням епідемічної ситуації на території Полтавської територіальної громади та з метою вжиття необхідних додаткових заходів для відвернення загрози", - пояснили в службі.

З суботи на території Полтавської територіальної громади буде заборонено:

Нагадаємо, опівночі суботи карантин буде посилено у Києві. РБК-Україна перерахувало всі обмеження, які будуть діяти у столиці з 20 березня.

А у неділю, 21 березня, посилений карантин запровадять на території Київської області.

Як писало РБК-Україна, сьогодні у Києві та Полтаві протестували проти посилення карантину.