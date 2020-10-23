Полтава ослабит карантин, несмотря на "красную зону"

Полтава, которая находится в "красной зоне", не будет усиливать карантинные ограничения. При этом в городе могут открыть кинотеатры.
Об этом заявил секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота в Facebook.
"Только что на национальной комиссии ТЭБ и ЧС снова отстояли Полтаву. Никаких дополнительных ограничений в городе не будет. Даже наоборот - к работе смогут вернуться кинотеатры", - отметил он.
По словам Шамоты, что в городе будет работать общественный транспорт, рынки, торговые центры, фитнес-центры, салоны красоты.
Напомним, сегодня в Украине обновили карантинное зонирование. Полтава снова попала в "красную зону".
Кроме того, в Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу за прошедшие сутки заразились 7517 человек.
Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что сейчас в Украине невозможен жесткий карантин.