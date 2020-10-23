ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Полтава послабить карантин, попри на "червону зону"

Автор: РБК-Україна

Полтава, яка знаходиться в "червоній зоні", не буде посилювати карантинні обмеження. При цьому в місті можуть відкрити кінотеатри.

Популярні новини

Про це заявив секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота в Facebook.

"Тільки що на національній комісії ТЕБ та НС знову відстояли Полтаву. Ніяких додаткових обмежень у місті не буде. Навіть навпаки - до роботи зможуть повернутися кінотеатри", - зазначив він.

За словами Шамоти, що в місті буде працювати громадський транспорт, ринки, торгові центри, фітнес-центри, салони краси.

Нагадаємо, сьогодні в Україні оновили карантинне зонування. Полтава знову потрапила в "червону зону".

Крім того, в Україні другий день поспіль фіксують антирекорд з коронавірусу за минулу добу заразилися 7517 осіб.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що зараз в Україні неможливий жорсткий карантин.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ПолтавакарантинКоронавірус