Полтава послабить карантин, попри на "червону зону"

Полтава, яка знаходиться в "червоній зоні", не буде посилювати карантинні обмеження. При цьому в місті можуть відкрити кінотеатри.

Про це заявив секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота в Facebook.

"Тільки що на національній комісії ТЕБ та НС знову відстояли Полтаву. Ніяких додаткових обмежень у місті не буде. Навіть навпаки - до роботи зможуть повернутися кінотеатри", - зазначив він.

За словами Шамоти, що в місті буде працювати громадський транспорт, ринки, торгові центри, фітнес-центри, салони краси.

Нагадаємо, сьогодні в Україні оновили карантинне зонування. Полтава знову потрапила в "червону зону".

Крім того, в Україні другий день поспіль фіксують антирекорд з коронавірусу за минулу добу заразилися 7517 осіб.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що зараз в Україні неможливий жорсткий карантин.