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На польському кордоні затримали близько 400 "бандерівців" із Росії та Швеції

Новини » Суспільство    12.11.2018 - 15:00
На польському кордоні затримали близько 400 "бандерівців" із Росії та Швеції
Ілюстративне фото (rada.gov.ua)

Активісти їхали на святкування 100-річчя незалежності Польщі

Польські прикордонники напередодні святкування 100-річчя незалежності країни, не впустили на територію близько 400 "прихильників ідеології Степана Бандери". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на польський телеканал TVP Info.

За даними прикордонників Польщі, начебто серед громадян, яким заборонили в’їзд на територію Польщі, нібито були "прихильники ідеології Степана Бандери" та "неонацисти". За даними служби безпеки Польщі, активісти є громадянами  переважно Росії та Швеції.

Вони збирались взяти участь у відзначенні 100-річчя відновлення незалежності Польщі. Однак більшість з активістів не мала дозволу на в'їзд до Польщі.

За даними правоохоронців, також кілька десятків таких активістів спецслужби затримали всередині країни.

Нагадаємо, поліція Польщі встановлює та розшукує винних осіб, які 11 листопада під час святкування 100-річчя незалежності Польщі підпалили прапор Європейського союзу у Варшаві. Зокрема, тому, хто надасть інформацію, яка допоможе у розкритті злочину, призначена винагорода - 5 тисяч злотих.

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