В польской больнице скончался еще один украинец, который попал в ДТП

Фото: ДТП в Польше (twitter.com/BartekPiekarski)

Погибшему было 19 лет

В польском Гожуве в больнице скончался 19-летний украинец, который от 12 мая находился в тяжелом состоянии в результате аварии. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

В частности, как сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса, сейчас происходит оформление всех документов. Что касается транспортировки тел всех четырех погибших украинцев домой, то это произойдет не раньше среды, 19 июня.

ДТП с украинцами в Польше произошла в среду, 12 июня, после 17:00 на местной дороге между Пщевым и Новым Гожицком. По неизвестным причинам водитель Opel Astra не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Двое украинцев погибли на месте происшествия. Двое выжили и в очень тяжелом состоянии были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, один из них скончался во время операции. Погибшие были в возрасте от 31 до 38 лет. Расследование ДТП проводится под надзором районной прокуратуры Польши в Мєндзижечі.

Напомним, в апреле в результате автомобильной аварии в Польше, которая произошла в ночь с 13 на 14 апреля, погибли граждане Украины. Инцидент произошел близ Кентшина в Варминско-Мазурском воеводстве на востоке Польши. Автомобиль, в котором находились двое украинцев и 2 гражданина Грузии, врезался в придорожное дерево на автодороге Ружанка-Воплавок.