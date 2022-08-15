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В польской авиации появятся самолеты из США и Южной Кореи, - Блащак

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Понедельник 15 августа 2022 06:43
В польской авиации появятся самолеты из США и Южной Кореи, - Блащак Фото: Министр обороны Польши Мариуш Блащак (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Олег Васкив

Польская армия будет выводить постсоветскую технику и оснащаться самым современным вооружением. Таким образом военные смогут гарантировать безопасность государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака, обнародованное "Польским радио".

"Использовать и в дальнейшем постсоветскую технику уже невозможно. Мы выведем самолеты МиГ-29 и Су-22 в очень короткий срок. Кроме американских F-16 и F-35, в польской авиации появятся южнокорейские учебно-боевые самолеты", - сказал чиновник.

Он заверил, что процесс укрепления Вооруженных сил Польши прогрессирует.

"Мы развиваем Войско Польское, создаем новые подразделения, оснащаем солдат современной техникой, усиливаем наши вооруженные силы, нашу авиацию. Я покупаю технику, проверенную в боях, которая гарантирует безопасность Польши", - добавил Блащак.

Напомним, Польша отправила в Украину 18 гаубиц Krab.

Позже в Генштабе показали, как ВСУ используют на фронте польские САУ.

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