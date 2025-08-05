Польський злотий знову подешевшав до гривні

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 5 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2439 гривень за 1 злотий (-0,0605 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,15 гривень і продають по 11,45 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Офіційний курс на 6 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6845 гривень за 1 долар (-0,1056 грн). Це мінімальний рівень з 30 червня (41,6409 гривень).
Офіційний курс євро становитиме 48,0914 гривень за 1 євро (-0,2556 грн).