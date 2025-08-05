Польский злотый снова подешевел к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 5 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,2439 гривен за 1 злотый (-0,0605 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,15 гривен и продают по 11,45 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.
Официальный курс на 6 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,6845 гривен за 1 доллар (-0,1056 грн). Это минимальный уровень с 30 июня (41,6409 гривен).
Официальный курс евро составит 48,0914 гривен за 1 евро (-0,2556 грн).