Польський злотий трохи подорожчав до гривні

Національний банк України (НБУ) трохи підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 1 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2980 гривень за 1 злотий (+0,0062 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,10 гривень і продають по 11,40 гривень. Курс не змінився
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.
Офіційний курс на 1 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3203 гривень за 1 долар (+0,0601 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,196 гривень за 1 євро (+0,0619 грн)