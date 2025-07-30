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Польський злотий трохи подорожчав до гривні

Україна, Середа 30 липня 2025 15:59
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Польський злотий трохи подорожчав до гривні Фото: курс злотого зріс на 2 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. До цього злотий дешевшав три дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 31 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2818 гривень за 1 злотий (+0,0138 грн).
Польський злотий трохи подорожчав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,15 гривень і продають по 11,40 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) трохи знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 31 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7662 гривень за 1 долар (-0,0224 грн). За місяць курс зріс на 12 копійок.

Офіційний курс євро становитиме 48,1481 гривень за 1 євро (-0,0759 грн). За місяць курс впав на 64 копійки.

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