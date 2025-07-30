Польський злотий трохи подорожчав до гривні
Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. До цього злотий дешевшав три дні поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 31 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2818 гривень за 1 злотий (+0,0138 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,15 гривень і продають по 11,40 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) трохи знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Офіційний курс на 31 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7662 гривень за 1 долар (-0,0224 грн). За місяць курс зріс на 12 копійок.
Офіційний курс євро становитиме 48,1481 гривень за 1 євро (-0,0759 грн). За місяць курс впав на 64 копійки.