Польский злотый немного подрожал к гривне
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. До этого злотый дешевел три дня подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 31 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,2818 гривен за 1 злотый (+0,0138 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,15 гривен и продают по 11,40 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.
Официальный курс на 31 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7662 гривен за 1 доллар (-0,0224 грн). За месяц курс вырос на 12 копеек.
Официальный курс евро составит 48,1481 гривен за 1 евро (-0,0759 грн). За месяц курс упал на 64 копейки.