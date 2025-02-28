Польський злотий різко знизився щодо гривні

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 3 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,389 гривень за 1 злотий (-0,1419 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,40 гривень і продають по 10,55 гривень. Курс продажу впав на 5 копійок.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Це мінімальний рівень за три місяці.

Офіційний курс на 3 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4313 гривень за 1 долар (-0,0827 грн).

Нижчим курс був тільки 25 листопада минулого року - 41,3193 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 43,1134 гривень за 1 євро (-0,3808 грн).