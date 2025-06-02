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Польський злотий різко подорожчав до гривні

Україна, Понеділок 02 червня 2025 15:47
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Польський злотий різко подорожчав до гривні Фото: курс злотого зріс на 8 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 3 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,1515 гривень за 1 злотий (+0,0720 грн).
Польський злотий різко подорожчав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,90 гривень і продають по 11,20 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження три дні поспіль.

Офіційний курс на 3 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6184 гривень за 1 долар (+0,0923 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,5032 гривень за 1 євро (+0,4292 грн).

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