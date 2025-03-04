ua en ru
Вт, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Польський злотий різко подорожчав

Україна, Вівторок 04 березня 2025 15:44
UA EN RU
Польський злотий різко подорожчав Фото: курс злотого зріс на 12 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 5 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,5502 гривень за 1 злотий (+0,1120 грн).
Польський злотий різко подорожчав

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,45 гривень і продають по 10,60 гривень. Курс продажу зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після різкого зростання напередодні.

Офіційний курс на 5 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5782 гривень за 1 долар (-0,0129 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,8775 гривень за 1 євро (+0,3358 грн).

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Польща
NEWS
Трамп поставив на "паузу" допомогу для України: що про це відомо та які можливі наслідки
Трамп поставив на "паузу" допомогу для України: що про це відомо та які можливі наслідки
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України