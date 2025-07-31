Польський злотий різко подешевшав до гривні

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає слідом за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 1 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,1736 гривень за 1 злотий (-0,1082 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,05 гривень і продають по 11,30 гривень. Курс впав на 10 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта різко подешевшала.
Офіційний курс на 1 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7132 гривень за 1 долар (-0,0530 грн). За місяць курс зріс на 12 копійок.
Офіційний курс євро становитиме 47,7491 гривень за 1 євро (-0,3990 грн). За місяць курс впав на 64 копійки.