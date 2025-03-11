Польський злотий подорожчав до максимуму з жовтня

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав до максимуму з жовтня минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 12 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,7755 гривень за 1 злотий (0,1001 грн).

Вищий курс тільки 1 жовтня 2024 року - 10,7832.



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,65 гривень і продають по 10,80 гривень. Курс зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль після падіння до мінімуму з середини жовтня.

Офіційний курс на 12 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4124 гривень за 1 долар (+0,1254 грн).

Офіційний курс євро становитиме 45,2141 гривень за 1 євро (+0,4425 грн).

Востаннє курс був вищим за 45 гривень 6 листопада 2024 року - перед виборами у США. Після перемоги Дональда Трампа євро сильно подешевшав до долара. Однак останнім часом євро знову дорожчає через економічну політику президента США.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 12 копійок до 41,43-41,46 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.