Польський злотий подорожчав до гривні

Офіційний курс на 24 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5087 гривень за 1 злотий (+0,0290 грн).



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,35 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.