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Польський злотий подорожчав до гривні

Фото: курс злотого зріс на 3 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 24 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5087 гривень за 1 злотий (+0,0290 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,35 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

 

Національний банк України (НБУ) трохи знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала.

Офіційний курс на 24 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7651 гривень за 1 долар (-0,0002 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,9821 гривень за 1 євро (+0,1167 грн).

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