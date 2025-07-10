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Польський злотий подорожчав до гривні

Україна, Четвер 10 липня 2025 15:51
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Польський злотий подорожчав до гривні Фото: курс злотого зріс на 1 копійку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після зниження напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 11 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5279 гривень за 1 злотий (+0,0090 грн).
Польський злотий подорожчав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,40 гривень і продають по 11,65 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта піднялася до рівня 49 гривень.

Офіційний курс на 11 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8232 гривень за 1 долар (+0,0487 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,975 гривень за 1 євро (+0,1323 грн).

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