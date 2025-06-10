Польський злотий подорожчав до гривні

Офіційний курс на 11 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,1678 гривень за 1 злотий (+0,0749 грн).

Курс близький до історичного максимуму 22 квітня - 11,1734.



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 11,00 гривень і продають по 11,25 гривень. Курс зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.