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Польський злотий подорожчав до гривні

Україна, Четвер 05 червня 2025 16:15
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Польський злотий подорожчав до гривні Фото: курс злотого зріс на 3 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 6 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0559 гривень за 1 злотий (+0,0332 грн).
Польський злотий подорожчав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,90 гривень і продають по 11,20 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 6 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4717 гривень за 1 долар (-0,0112 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,3773 гривень за 1 євро (+0,1760 грн).

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