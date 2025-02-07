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Польський злотий подорожчав до гривні

Фото: курс злотого зріс на 4 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після зниження напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 10 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 10,2524 гривень за 1 злотий (+0,0353 грн).
bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,25 гривень і продають по 10,40 гривень. Курс продажу не змінився.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар впав до мінімуму за два місяці.

Офіційний курс на 10 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4733 гривень за 1 долар (-0,0164 грн).

Це мінімальний рівень з 9 грудня 2024 року (41,4446 грн/долар).

Офіційний курс євро становитиме 43,0327 гривень за 1 євро (+0,0535 грн).

 

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