Польський злотий подешевшав до гривні після рекорду

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після історичного максимуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 3 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5604 гривень за 1 злотий (-0,0832 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,40 гривень і продають по 11,70 гривень. Курс упав на 5 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро подешевшав після історичного максимуму.
Офіційний курс на 3 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8116 гривень за 1 долар (-0,0075 грн).
Офіційний курс євро становитиме 49,1328 гривень за 1 євро (-0,2765 грн).
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