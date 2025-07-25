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Польський злотий подешевшав до гривні

Україна, П'ятниця 25 липня 2025 15:59
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Польський злотий подешевшав до гривні Фото: курс злотого впав на 2 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після зростання два дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 28 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5106 гривень за 1 злотий (-0,0266 грн).
Польський злотий подешевшав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,35 гривень і продають по 11,65 гривень. Курс зростання не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) трохи підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала.

Офіційний курс на 28 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7824 гривень за 1 долар (+0,0086 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,9815 гривень за 1 євро (-0,1194 грн).

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