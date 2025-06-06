Польський злотий подешевшав до гривні
Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає слідом за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 9 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0243 гривень за 1 злотий (-0,0316 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,90 гривень і продають по 11,20 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.
Офіційний курс на 9 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4018 гривень за 1 долар (-0,0699 грн).
Курс опустився до мінімуму з 22 квітня (41,3785 грн/долар).
Офіційний курс євро становитиме 47,2726 гривень за 1 євро (-0,1047 грн).
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