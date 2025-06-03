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Польський злотий подешевшав до гривні

Україна, Вівторок 03 червня 2025 15:48
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Польський злотий подешевшав до гривні Фото: курс злотого впав на 6 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 4 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0909 гривень за 1 злотий (-0,0606 грн).
Польський злотий подешевшав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,90 гривень і продають по 11,20 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль, але зростання сповільнилося.

Офіційний курс на 4 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6385 гривень за 1 долар (+0,0201 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,4263 гривень за 1 євро (-0,0769 грн).

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