Польський злотий подешевшав до гривні

Офіційний курс на 7 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 10,2171 гривень за 1 злотий (-0,1251 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,25 гривень і продають по 10,40 гривень. Курс продажу не змінився.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар впав до мінімуму майже за два місяці.

Офіційний курс на 7 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4897 гривень за 1 долар (-0,1687 грн).

Це мінімальний рівень з 9 грудня 2024 року (41,4446 грн/долар).

Офіційний курс євро становитиме 42,9792 гривень за 1 євро (-0,4289 грн).