Польський злотий оновив історичний максимум до гривні

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні до історичного максимуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 17 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,8446 гривень за 1 злотий (+0,1252 грн).
Попередній максимум був 22 вересня - 10,8408 гривень.
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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,65 гривень і продають по 10,80 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після чотириденного зростання.
Офіційний курс на 17 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5098 гривень за 1 долар (-0,0172 грн).
Офіційний курс євро становитиме 45,2291 гривень за 1 євро (+0,2284 грн).
Наприкінці лютого злотий зріс до найвищого рівня щодо євро за останнє десятиліття, що викликало тривогу експортерів і польського уряду, оскільки зміцнення курсу посилило занепокоєння з приводу жорсткої політики процентних ставок центрального банку.