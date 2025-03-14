Польський злотий оновив історичний максимум до гривні

Офіційний курс на 17 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,8446 гривень за 1 злотий (+0,1252 грн).

Попередній максимум був 22 вересня - 10,8408 гривень.



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,65 гривень і продають по 10,80 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після чотириденного зростання.

Офіційний курс на 17 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5098 гривень за 1 долар (-0,0172 грн).

Офіційний курс євро становитиме 45,2291 гривень за 1 євро (+0,2284 грн).