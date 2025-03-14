Польский злотый обновил исторический максимум к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне до исторического максимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 17 марта 2025 года установлен на таком уровне: 10,8446 гривен за 1 злотый (+0,1252 грн).
Предыдущий максимум был 22 сентября - 10,8408 гривен.
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На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,65 гривен и продают по 10,80 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после четырехдневного роста.
Официальный курс на 17 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5098 гривен за 1 доллар (-0,0172 грн).
Официальный курс евро составит 45,2291 гривен за 1 евро (+0,2284 грн).
В конце февраля злотый вырос до самого высокого уровня по отношению к евро за последнее десятилетие, что вызвало тревогу экспортеров и польского правительства, поскольку укрепление курса усилило обеспокоенность по поводу жесткой политики процентных ставок центрального банка.