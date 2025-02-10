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Польський злотий дорожчає до гривні

Україна, Понеділок 10 лютого 2025 15:50
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Польський злотий дорожчає до гривні Фото: курс злотого зріс на 1 копійку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 11 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 10,2677 гривень за 1 злотий (+0,0153 грн).
Польський злотий дорожчає до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,25 гривень і продають по 10,40 гривень. Курс продажу не змінився.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму за два місяці.

Офіційний курс на 11 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5936 гривень за 1 долар (+0,1203 грн).

Офіційний курс євро становитиме 42,8955 гривень за 1 євро (-0,1372 грн).

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