Польський злотий дешевшає третій день поспіль

Офіційний курс на 20 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 10,4092 гривень за 1 злотий (-0,0265 грн).



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,40 гривень і продають по 10,50 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 20 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6814 гривень за 1 долар (+0,1109 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,4737 гривень за 1 євро (+0,0076 грн).