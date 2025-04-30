Польський злотий дешевшає до гривні третій день поспіль

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні на останній день квітня. У підсумку за місяць курс зріс лише на 9 копійок.

Офіційний курс на 30 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5647 гривень за 1 долар (-0,1794 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,284 гривень за 1 євро (-0,1081 грн).

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