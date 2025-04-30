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Польський злотий дешевшає до гривні третій день поспіль

Україна, Середа 30 квітня 2025 16:03
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Польський злотий дешевшає до гривні третій день поспіль Фото: курс злотого впав на 4 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 1 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,035 гривень за 1 злотий (-0,0383 грн).
Польський злотий дешевшає до гривні третій день поспіль

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,80 гривень і продають по 11,10 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні на останній день квітня. У підсумку за місяць курс зріс лише на 9 копійок.

Офіційний курс на 30 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5647 гривень за 1 долар (-0,1794 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,284 гривень за 1 євро (-0,1081 грн).

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