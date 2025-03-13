Польський злотий дешевшає другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 14 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,7194 гривень за 1 злотий (-0,0453 грн).



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,65 гривень і продають по 10,80 гривень. Курс не змінився

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль, але зростання сповільнилося.

Офіційний курс на 14 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,527 гривень за 1 долар (+0,0194 грн).

Офіційний курс євро становитиме 45,0007 гривень за 1 євро (-0,1637 грн).