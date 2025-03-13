Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль, але зростання сповільнилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 14 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,527 гривень за 1 долар (+0,0194 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 45,0007 гривень за 1 євро (-0,1637 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 2 копійки до 41,52-41,55 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,80 гривень.

Коментар НБУ

Як заявили в НБУ, курс гривні минулого місяця зміцнився, а різниця між готівковим та офіційним курсами протягом місяця не перевищувала 0,5%. Це насамперед пов'язано з поліпшенням кон'юнктури валютного ринку. Курсові очікування населення стабілізувалися, а середньоденний обсяг чистого попиту на готівкову валюту в лютому зменшився до 42 млн доларів.

У центробанку додали, що незмінний пріоритет НБУ - "зберегти стійкість і контрольованість ситуації на валютному ринку".