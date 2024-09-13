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Польський внесок в снарядну ініціативу затримується: Сікорський назвав причину

П'ятниця 13 вересня 2024 20:33
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Польський внесок в снарядну ініціативу затримується: Сікорський назвав причину Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Роман Кот

Ще у березні Польща приєдналася до ініціативи Чехії щодо закупівлі снарядів для України. Однак внесок країни затримується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського під час пресконференції в МЗС України.

Сікорський зазначив, що Польща цінує чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України та підтримує свою пропозицію внести суму в розмірі 50 млн євро цього року та 50 млн євро наступного року.

"Платіж трохи затримується, тому що попередній президент цього агентства (йдеться про очільника Агентства стратегічних резервів Польщі Міхала Кучмеровського - ред.) нещодавно потрапив у біду, йому висунули звинувачення, він сховався в Лондоні та уникає екстрадиції", - пояснив глава МЗС Польщі.

Що відомо про справу Кучмеровського

У серпні в Польщі вибухнув корупційний скандал. Колишнього голову Агентства стратегічних резервів Міхала Кучмеровського заочно арештували у справі про реалізацію гранту ЄС у розмірі 114 млн євро на постачання генераторів для потреб України.

Прокуратура висунула підозрюваному звинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні. Колишньому керівнику агентства загрожує до 10 років позбавлення волі.

26 серпня прокурор ініціював розшук Кучмеровського листом про арешт, а 31 серпня Окружний суд Варшави видав європейський ордер на арешт і ордер на арешт Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії проти Кучмеровського.

Вже на початку вересня його затримали у Лондоні.

Внесок Польщі в ініціативу Чехії

Нагадаємо, на початку 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив про те, що Прага виявила понад 800 тисяч боєприпасів у країнах, які не входять до складу Європейського союзу, але погодилися продати їх. Але для постачання снарядів Україні потрібне фінансування.

Відповідну ініціативу підтримали низка країн. Польща також приєдналася, а згодом навіть вирішила подвоїти свій внесок.

Додамо, пізніше глава МЗС Чехії заявив, що в рамках ініціативи Україні можуть передати 1,5 млн снарядів, а не 800 тисяч, як планувалося раніше.

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