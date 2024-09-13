Польский вклад в снарядную инициативу задерживается: Сикорский назвал причину

Еще в марте Польша присоединилась к инициативе Чехии по закупке снарядов для Украины. Однако вклад страны задерживается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского во время пресс-конференции в МИД Украины.

Сикорский отметил, что Польша ценит чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины и поддерживает свое предложение внести сумму в размере 50 млн евро в этом году и 50 млн евро в следующем году.

"Платеж немного задерживается, потому что предыдущий президент этого агентства (речь идет о главе Агентства стратегических резервов Польши Михала Кучмеровского - ред.) недавно попал в беду, ему предъявили обвинения, он скрылся в Лондоне и избегает экстрадиции", - пояснил глава МИД Польши.

Что известно о деле Кучмеровского

В августе в Польше разразился коррупционный скандал. Бывшего главу Агентства стратегических резервов Михала Кучмеровского заочно арестовали по делу о реализации гранта ЕС в размере 114 млн евро на поставку генераторов для нужд Украины.

Прокуратура выдвинула подозреваемому обвинение в участии в организованной преступной группировке. Бывшему руководителю агентства грозит до 10 лет лишения свободы.

26 августа прокурор инициировал розыск Кучмеровского письмом об аресте, а 31 августа Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест и ордер на арест Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии против Кучмеровского.

Уже в начале сентября он был задержан в Лондоне.