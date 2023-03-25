ua ru
Сб, 25 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польський виробник снарядів збільшить випуск у кілька разів для поставок Україні

Новость на русском →
Варшава, Субота 25 березня 2023 15:48
Польський виробник снарядів збільшить випуск у кілька разів для поставок Україні Фото: прем'єр-міністр Польщі Тадеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Польський виробник боєприпасів Dezamet, підрозділ державного виробника озброєнь Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), суттєво збільшить потужності з постачання боєприпасів в Україну, які фінансуються ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Польщі Тадеуша Моравецького Radio RMF.

Заява Моравецького зроблена напередодні запланованого візиту комісара ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретона на Dezamet у понеділок.

"Ми хочемо якнайшвидше збільшити випуск продукції у кілька разів", - сказав він.

За його словами, цей завод може розраховувати на нові замовлення та кошти "ми запускатимемо нові виробничі лінії на цьому підприємстві та на інших для виробництва боєприпасів", - додав прем'єр.

Моравецкій сказав, що він також розраховує на те, що приватні компанії в Польщі збільшать виробництво боєприпасів.

PGZ планує збільшити штат на кілька тисяч людей, заявив у п'ятницю виконавчий директор Себастьян Чвалек. Нині у групі працює близько 20 тисяч осіб.

Європейське оборонне агентство повідомило, що цього тижня 17 країн-членів ЄС та Норвегія домовилися про спільні закупівлі боєприпасів для допомоги Україні та поповнення власних запасів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Війна Росії проти України
NEWS
В Україні відключають опалення. Де і коли завершується опалювальний сезон
В Україні відключають опалення. Де і коли завершується опалювальний сезон
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію