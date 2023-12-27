ua en ru
Ср, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польський уряд наблизився до вирішення питання блокади кордону з Україною, - Туск

Польща, Середа 27 грудня 2023 18:00
UA EN RU
Польський уряд наблизився до вирішення питання блокади кордону з Україною, - Туск Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Уряд Польщі наближається до припинення блокади далекобійниками кількох пунктів на кордоні з Україною.

Про це розповів прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми близькі до переконання, що наші дії можуть принести результати, як на переговорах у Києві, так і в Брюсселі", - заявив Туск.

Зауважимо, що польські фермери призупинили протести ще в неділю, 24 грудня, проте далекобійники продовжують блокування.

"Я не думаю, що ми досягнемо максимуму, якого хочуть далекобійники, але здається, що те, що може бути досягнуто, дозволить нам зняти емоції й зняти блокади на кордоні", - пояснив прем'єр.

Туск заявив, що чинні правила щодо дозволів діятимуть до червня, і малоймовірно, що вони будуть змінені до цього часу.

Однак, за його словами, інші рішення можуть бути знайдені на "оперативному рівні".

"Я зроблю все можливе, щоб полегшити життя і долю польських далекобійників", - сказав він.

Блокада польського кордону

Нагадаємо, що з 6 листопада польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Акцію планували продовжувати до початку січня 2024 року.

Під час протесту були заблоковані низка напрямків, через які випускали й впускали не більше однієї фури на годину. Також пізніше було заблоковано й пункт пропуску "Медика - Шегині".

Однак 22 грудня, українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні.

Представники Польщі, зі свого боку, заявили про намір розблокувати кордон до кінця року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Кордон з Україною
NEWS
Фітьо про мобілізацію: військовозобов'язані можуть самі обрати бригаду для служби
Фітьо про мобілізацію: військовозобов'язані можуть самі обрати бригаду для служби
DAILY
Більше податків, менше доходів. Якою може бути економіка воєнного часу і що вона дасть країні
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Більше податків, менше доходів. Якою може бути економіка воєнного часу і що вона дасть країні