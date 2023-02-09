Польський прем’єр назвав три пріоритети Варшави на саміті Євроради. У кожному - Україна

Очільник уряду Польщі назвав три основні пріоритети Варшави на спеціальній зустрічі Європейської ради. І всі вони стосуються безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

I'm in Brussels at European Council meeting. 's posulates are clear: EU cooperation in financial and military support for a fighting Ukraine a 10th round of sanctions confiscation and donation of property to reduce energy prices for citizens and help rebuild Ukraine

Він написав, що вимоги Польщі цілком зрозумілі. Йдеться про:

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що Польща висловилася про передачу Україні авіації: "Рішення за НАТО, але домовленостей поки немає".

Крім того, президент Євроради Шарль Мішель назвав три ключові напрямки підтримки України. Мова йде про військову допомогу, просування формули миру та євроінтеграцію України.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Брюсселі. Він виступив у Європейському парламенті, а потім на засіданні Європейської ради.

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