Польский премьер назвал три приоритета Варшавы на саммите Евросовета. В каждом - Украина

Глава правительства Польши назвал три основных приоритета Варшавы на специальной встрече Европейского совета. И все они касаются безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Им в Брюсселе в Европейский совет. 's posulates are clear: EU cooperation in financial and military support for fighting Украина a 10th round of sanctions confiscation and donation of property to reduce energy prices for citizens and help rebuild Украина

Он написал, что требования Польши вполне ясны. Речь идет о:

Сегодня РБК-Украина сообщало, что Польша высказалась о передаче Украине авиации: "Решение за НАТО, но договоренностей пока нет".

Кроме того, президент Евросовета Шарль Мишель назвал три ключевых направления поддержки Украины. Речь идет о военной помощи, продвижении формулы мира и евроинтеграции Украины.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Брюсселе. Он выступил в Европейском парламенте, а затем на заседании Европейского совета.

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