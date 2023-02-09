Польский премьер назвал три приоритета Варшавы на саммите Евросовета. В каждом - Украина
Глава правительства Польши назвал три основных приоритета Варшавы на специальной встрече Европейского совета. И все они касаются безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
Он написал, что требования Польши вполне ясны. Речь идет о:
- сотрудничестве ЕС по вопросу финансовой и военной поддержки Украины;
- введении 10 пакета санкций;
- конфискации имущества России и его передачи на восстановление Украины, а также снижении цен на энергию для граждан.
Им в Брюсселе в Европейский совет. 's posulates are clear:— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 9, 2023
EU cooperation in financial and military support for fighting Украина
a 10th round of sanctions
confiscation and donation of property to reduce energy prices for citizens and help rebuild Украина
Сегодня РБК-Украина сообщало, что Польша высказалась о передаче Украине авиации: "Решение за НАТО, но договоренностей пока нет".
Кроме того, президент Евросовета Шарль Мишель назвал три ключевых направления поддержки Украины. Речь идет о военной помощи, продвижении формулы мира и евроинтеграции Украины.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Брюсселе. Он выступил в Европейском парламенте, а затем на заседании Европейского совета.
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