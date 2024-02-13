Польський міністр вибачився за висипане фермерами українське зерно

"Від імені польських фермерів я приношу вибачення за такий акт відчаю і прошу розуміння їх виключно скрутної ситуації", - сказав він і заявив, що хоче домогтися від України обмежень на постачання сільськогосподарської продукції.

За його словами, його міністерство веде технічні переговори з Міністерством сільського господарства України, "у ході яких хочемо визначити умови торговельного обміну, які обмежували б приплив товарів, що порушують стабільність агропродовольчих ринків".

Секерський заявив, що "це неправильна форма протесту, але її часто використовують фермери різних країн".

"Фермери не дотримали своїх емоцій, але слід пам'ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. На початку весняно-польових робіт у них немає грошей на купівлю добрив та засобів захисту рослин. Важко не зрозуміти їхнього розпачу", - сказав він.

Він також заявив, що представники української влади також не утрималися. "Форми заяв заступника міністра економіки, а раніше мера Львова були надто різкими. Інші українські політики також були надто емоційними у подачі інформації", - вважає міністр.

Скандал із зерном

Нагадаємо, польські фермери, які протестували біля пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною, 11 лютого розсипали на дорогу зерно з трьох українських вантажівок, які йшли транзитом до Литви.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що зерно розсипали проросійські провокатори. "Українці буквально поливають кров'ю поля, які народять це зерно. Збирати пшеницю на полі, яке бачило війну - це як працювати сапером. Такі дії - підлість і ганьба", - заявив Садовий.

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