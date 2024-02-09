Польський міністр сподівається через Брюссель заблокувати частину імпорту з України

Польща намагатиметься через Єврокомісію запровадити заборону на цілі групи продовольчих товарів з України, такі як цукор чи м'ясо птиці.

Про це заявив міністр сільського господарства та розвитку села Чеслав Секерський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Польському радіо.

"Польща та інші прикордонні країни найбільше постраждали від рішення ЄС лібералізувати торгівлю, відкривши ЄС для припливу товарів з України, без мит, без квот", - сказав він.

Секерський стверджує, "у фермерів є законні побоювання, очікування та вимоги обмежити надмірний приплив товарів з України, а також з інших неєвропейських ринків до ЄС, особливо до Польщі".

Варшава вже блокує імпорт українського зерна попри рішення Брюсселя та хоче розширити заборону. Як заявив міністр, блокада "може знадобитися у цукрі та птахівництві". "Ми подаватимемо заявки до Єврокомісії, але хочемо налагодити це і в наших відносинах з Україною", - заявив він.

Польська блокада

У квітні 2023 року Польща першою із східноєвропейських країн заборонила імпорт зерна з України. Єврокомісія пішла назустріч дозволила заборону із травня до середини вересня. Проте після закінчення терміну Варшава продовжила блокаду.

У січні міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Секерський заявив, що заборона на імпорт зерна з України діятиме й надалі.

Крім того, польські перевізники з початку листопада 2023 року до середини січня 2024 року проводили блокаду кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи встановити дискримінаційні заходи до українських колег всупереч рішенню Єврокомісії.

Блокада кордону не могла не позначитися на громадській думці. У січні 2024 року менше половини українців зберігають позитивне ставлення до поляків.