Польский министр надеется через Брюссель заблокировать часть импорта из Украины
Польша будет пытаться через Еврокомиссию ввести запрет на целые группы продовольственных товаров из Украины, такие как сахар или мясо птицы.
Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Польскому радио.
"Польша и другие приграничные страны больше всего пострадали от решения ЕС либерализовать торговлю, открыв ЕС для притока товаров из Украины, без таможенных пошлин, без квот", - сказал он.
Секерский утверждает, "у фермеров есть законные опасения, ожидания и требования ограничить чрезмерный приток товаров из Украины, а также с других неевропейских рынков в ЕС, особенно в Польшу".
Варшава уже блокирует импорт украинского зерна вопреки решению Брюсселя и хочет расширить запреты. Как заявил министр, блокада "может понадобиться в сахаре и птицеводстве". "Мы будем подавать заявки в Еврокомиссию, но хотим наладить это и в наших отношениях с Украиной, - заявил он.
Польская блокада
В апреле 2023 года Польша первой из восточно-европейских стран запретила импорт зерна из Украины. Еврокомиссия пошла навстречу разрешила запрет с мая до середины сентября. Однако после истечения срока Варшава продолжила блокаду.
В январе министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский заявил, что запрет на импорт зерна из Украины будет действовать и далее.
Кроме того, польские перевозчики с начала ноября 2023 года по середину января 2024 года проводили блокаду нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной, требуя установить дискриминационные меры к украинским коллегам вопреки решению Еврокомиссии.
Блокада границы не могла не сказаться на общественном мнении. В январе 2024 меньше половины украинцев сохраняют положительное отношение к полякам.