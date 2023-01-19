Польський генерал описав один з сценаріїв повторного наступу Росії: подробиці

За словами Скшипчака, після поразки Росії у весняній та літній кампанії, ворог почав концентрувати війська в районі Брянська, Курська і Воронежа. Наразі там зосереджена більшість із 300 тисяч солдатів, яких набрали під час масової мобілізації.

На думку генерала, Кремль може знову вдарити по Україні саме з цього напрямку й рушити на південь. При цьому сценарії під ударом можуть опинитися Полтава й Дніпро. Ймовірно російський диктатор Володимир Путін не піде на Київ, а скористається стратегією малих кроків, яку він застосував у 2014 році під час окупації Луганська й Донецька.

Далі, можливо, Росія пробуватиме захопити частини Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької й Херсонської областей. Однак, чи вдасться це ворогу, залежатиме від допомоги, яка надається Україні.

"Це схоже на те, коли лікар дає хворому лише кілька крапель ліків замість повноцінного лікування", - зауважив генерал.

Через високу ймовірність повторного наступу Росії в найближчі два-три місяці, Україні необхідно передати більше танків, бронетехніки й далекобійних ракет, які стріляють на 300 та більше кілометрів.

Як пояснив генерал, ЗСУ могли б наносити ракетні удари по скупченнях російських військ, які готуються до наступу й таким чином зірвати плани Кремля. Однак, Україна не може завдавати таких ударів через відсутність відповідної зброї.

Генерал зауважив, що оскільки Захід так й не наважився закрити небо над Україною, ЗСУ доводиться самостійно захищатися від ударів з повітря, у зв'язку з чим потрібно готуватися до того, що Росія під час наступу може використати набагато більше своїх літаків.

Скшипчак додав, що Україні потрібні далекобійні ракети, аби збивати ті літаки ще на старті над територією Росії або ж Білорусі, оскільки це її право на самозахист.

Щодо ризику відкритого наступу з боку Білорусі, генерал відзначив, що якби білоруську армію можна було б задіяти у війні, це давно сталося б.