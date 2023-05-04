UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польський дипломат: американці до кінця не вірили, що українська армія буде здатна захистити країну

Фото: Якуб Кумох (prezydent.pl)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Поставки американської зброї через Польщу почалися не відразу після вторгнення Росії. У Вашингтоні не вірили у можливості ЗСУ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав Якуб Кумох, польський дипломат, який очолював Бюро міжнародної політики у Канцелярії президента Польщі.

"Американці до кінця не вірили, що українська армія буде спроможна захистити країну. Думаю, приблизно на другому тижні війни вони зрозуміли свою помилку", - сказав він.

За його словами, за кілька днів Варшава отримала запит про постачання зброї через Польщу: "Покажіть нам, яке місто та яке місце". Після цього керівництво Польщі ухвалює рішення, відкриваючи Жешув.

"Зараз це польське місто з прилеглим аеропортом - головний хаб постачання західної зброї в Україну, зі зрозумілих причин його іноді називають "найнебезпечнішим місцем у Польщі" - тому регіон прикриває потужна система ППО", - сказав він.

Нагадаємо, 93% українців вірять у перемогу у війні з Росією. Респонденти демонструють помірний оптимізм щодо термінів. Половина вважають, що перемога України настане ще до кінця цього року. Крім того, 26% вважають, що перемога буде через один-два роки, ще 7,5% - що через три-п'ять років, а 1% думають, що вона настане не раніше як через п'ять років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиПольща