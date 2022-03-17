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Польский дезертир Чечко найден повешенным в Минске

Фото: Эмиль Чечко (слева) (pap.pl)
Автор: Антон Федорцив

Польский солдат Эмиль Чечко, бежавший в Беларусь и ставший героем местной пропаганды, обнаружен мертвым в своем доме в Минске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Зеркало".

"Следовательно-оперативная группа немедленно выбыла на место происшествия. В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия", – прокомментировал событие Следком Беларуси.

В настоящее время правоохранители рассматривают разные версии смерти Чечко. Окончательная версия следствия будет озвучена после судебно-медицинской экспертизы.

Кто такой Эмиль Чечко

Польский солдат, сбежавший на территорию Беларуси в декабре прошлого года. Там он попросил политическое убежище.

Впоследствии Чечко дал интервью государственным медиа Беларуси, в которых рассказал о якобы массовых убийствах мигрантов на границе с Польшей. Он даже признался, что сам участвовал в этих расстрелах.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не нашло массовых захоронений, о которых рассказывал солдат. В Польше на Чечко завели дело за дезертирство, а его командиры были уволены.

Напомним, вероятно российские хакеры заблокировали железнодорожное движение в Польше.

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