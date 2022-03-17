Польский дезертир Чечко найден повешенным в Минске

"Следовательно-оперативная группа немедленно выбыла на место происшествия. В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия", – прокомментировал событие Следком Беларуси.

В настоящее время правоохранители рассматривают разные версии смерти Чечко. Окончательная версия следствия будет озвучена после судебно-медицинской экспертизы.

Кто такой Эмиль Чечко

Польский солдат, сбежавший на территорию Беларуси в декабре прошлого года. Там он попросил политическое убежище.

Впоследствии Чечко дал интервью государственным медиа Беларуси, в которых рассказал о якобы массовых убийствах мигрантов на границе с Польшей. Он даже признался, что сам участвовал в этих расстрелах.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не нашло массовых захоронений, о которых рассказывал солдат. В Польше на Чечко завели дело за дезертирство, а его командиры были уволены.