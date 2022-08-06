Польский автобус с паломниками попал в ДТП в Хорватии: 11 погибших, 34 пострадавших
На севере Хорватии сегодня утром в ДТП попал польский автобус с паломниками. В результате инцидента по меньшей мере 11 человек погибли, а еще 34 пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
Ispravak: A4 https://t.co/3anbo3D5m9— Ivana Brkić (@ibrkicRTL) August 6, 2022
"Сегодня утром в трагической аварии в Вараждине (Хорватия) 11 человек погибли, 34 получили ранения и были госпитализированы. Это паломники, которые направлялись в Меджугорье. Хочу выразить глубокие соболезнования семьям погибших", - написал Моравецкий.
Как сообщил польский премьер, он уже обсудил детали автокатастрофы с премьер-министром Хорватии
"Андрей Пленкович заверил в полной поддержке хорватских медицинских служб. Я дал поручение нашим консульским службам организовать поддержку семей участников ДТП", - добавил Моравецкий.
Между тем СМИ сообщают, что ДТП произошло авария произошла около 06:40 (по киевскому времени) на трассе между населенными пунктами Ярек Бисашки и Подворец в Вараждинской жупании. Автобус на польских номерах слетел с дороги.
По неофициальным данным, в автобусе было около 50 пассажиров, но точное количество узнают у сотрудников пограничного пункта, которым автобус заехал в Хорватию.
Как информируют СМИ, речь идет уже о 12 погибших. Сообщается, что еще один человек от полученных травм скончался в больнице.
Указано, что из-за аварии в направлении Загреба на A4 работает только одна полоса.
Сейчас на месте аварии работают спасатели. Во Вараждин уже прибыл министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.
Напомним, что в феврале населенном пункте Кольония-Седлищи (Польша) произошло ДТП с участием автобуса. В нем находились украинцы.