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Польский автобус с паломниками попал в ДТП в Хорватии: 11 погибших, 34 пострадавших

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Вараждин, Суббота 06 августа 2022 11:59
Польский автобус с паломниками попал в ДТП в Хорватии: 11 погибших, 34 пострадавших Фото: польский автобус с паломниками попал в ДТП в Хорватии (twitter.com/ibrkicRTL)
Автор: Мария Кучерявец

На севере Хорватии сегодня утром в ДТП попал польский автобус с паломниками. В результате инцидента по меньшей мере 11 человек погибли, а еще 34 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Сегодня утром в трагической аварии в Вараждине (Хорватия) 11 человек погибли, 34 получили ранения и были госпитализированы. Это паломники, которые направлялись в Меджугорье. Хочу выразить глубокие соболезнования семьям погибших", - написал Моравецкий.

Как сообщил польский премьер, он уже обсудил детали автокатастрофы с премьер-министром Хорватии

"Андрей Пленкович заверил в полной поддержке хорватских медицинских служб. Я дал поручение нашим консульским службам организовать поддержку семей участников ДТП", - добавил Моравецкий.

Между тем СМИ сообщают, что ДТП произошло авария произошла около 06:40 (по киевскому времени) на трассе между населенными пунктами Ярек Бисашки и Подворец в Вараждинской жупании. Автобус на польских номерах слетел с дороги.

По неофициальным данным, в автобусе было около 50 пассажиров, но точное количество узнают у сотрудников пограничного пункта, которым автобус заехал в Хорватию.

Как информируют СМИ, речь идет уже о 12 погибших. Сообщается, что еще один человек от полученных травм скончался в больнице.

Указано, что из-за аварии в направлении Загреба на A4 работает только одна полоса.

Сейчас на месте аварии работают спасатели. Во Вараждин уже прибыл министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.

Напомним, что в феврале населенном пункте Кольония-Седлищи (Польша) произошло ДТП с участием автобуса. В нем находились украинцы.

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